Medicamentos promissores contra a covid-19 falham no tratamento das novas variantes

Os anticorpos monoclonais eram uma das grandes apostas para o tratamento da doença. Mas parecem pouco eficazes - para já - quando confrontados com as novas variantes.

O tratamento da covid-19 através de anticorpos monoclonais tem sido apontado como uma das maiores esperanças no combate à letalidade desta doença provocada pelo SARS-CoV-2. Mas surgiu recentemente um obstáculo: aparentemente não funcionam nas novas variantes que tem surgido, como a da África do Sul ou a do Brasil.



Existem atualmente investigações ligadas a este tipo de tratamentos. Uma da Regeneron, outra da Eli Lilly e uma outra ainda da GlaxoSmithKline. Mas até ao momento todas falham, pelo menos, no combate a uma das variantes.



Os anticorpos são um método de tratamento muito seguro já que se baseiam na mimetização da resposta natural do corpo a um vírus. Os primeiros estudos mostravam até uma grande capacidade de resposta destes contra o coronavírus responsável pela covid-19.