Em 2018, uma em cada dez crianças foi desprovida da imunização básica das vacinas preventivas contra o sarampo, difteria e tétano de acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF). Um número que tem vindo a preocupar a agência da ONU que alerta para "uma perigosa estagnação" das taxas de vacinação devido a conflitos e desigualdades.

Desde o ano de 2010 que a cobertura de vacinação com três doses de difteria, tétano e tosse convulsa e uma dose de vacina contra o sarampo estagnou por volta dos 86% a nível global. A cobertura precisa de ser de 95% de modo a prevenir surtos, segundo um comunicado feito pela UNICEF citando dados da Organização Mundial de Saúde (OMS).

A UNICEF revela ainda que as grandes disparidades no acesso a vacinas "abrangem países de todos os níveis de rendimento" e que os surtos de sarampo "revelam lacunas na cobertura, inúmeras vezes ao longo dos anos" por vezes em países com "elevadas taxas de vacinação em geral".

Embora os países mais pobres e em situação de conflito sejam os mais afectados pela falta de vacinação, a maior taxa de incidência de surtos de sarampo foram verificados na Ucrânia, cuja cobertura era de 54% em 2010. Apesar do progresso dos últimos anos, a baixa cobertura ao longo de anos anteriores continua a afectar a população.

Vários outros países com alta incidência e cobertura têm grupos significativos de pessoas que não foram vacinadas contra o sarampo no passado, recorda a UNICEF, sublinhando que estes dados mostram "como a baixa cobertura ao longo do tempo ou comunidades distintas de pessoas não vacinadas podem desencadear surtos mortíferos".

No último ano foram detetados 350 mil casos de sarampo à escala mundial, o dobro dos casos em 2017.

A organização chama ainda a atenção para a disponibilização, pela primeira vez, de dados de cobertura de vacinação contra o Vírus do Papiloma Humano (HPV), que protege as meninas contra o cancro do colo do útero na idade adulta.