Se gosta de peixe, prepare-se: as espécies estão a ficar mais pequenas. Resultado das alterações climáticas, da pesca e do comportamento humano, há peixes de maiores dimensões ameaçados e os mais reduzidos tendem a substituí-los, ajustando-se aos recursos disponíveis. As mudanças já se notam em competições de pesca, quando os troféus capturados diminuem.