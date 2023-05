Dados mostram que 85% das mulheres com cancro do ovário vai ter uma recidiva após a cirurgia e a quimioterapia. O MOG leva esta segunda-feira uma petição ao Parlamento que reuniu 11 mil assinaturas.

Parlamento discute acesso a medicamento inovador para todas as mulheres com cancro nos ovários

Em pouco mais de um mês a petição "Nenhuma mulher portuguesa com cancro do ovário deixada para três" reuniu 11 mil assinaturas. Agora o Movimento Cancro do Ovário e Outros Cancros Ginecológicos (MOG) vai entregar a petição no Parlamento esta segunda-feira, às 12 horas.