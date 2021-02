Os medicamentos que dão mais esperanças no combate à covid-19

Um hospital israelita afirma que encontrou um medicamento que pode uma boa arma no combate à covid-19. Os investigadores do Hospital Ichilov, de Tel Aviv, anunciaram a semana passada resultados positivos em testes preliminares para a cura da doença provocada pelo SARS-CoV-2 através do uso do medicamento EXO-CD24.



Um outro estudo realizado no Brasil detetou grandes melhorias em pacientes a quem foi administrado um medicamento para tratamento da gota. A corrida pelo fármaco capaz de tratar os pacientes com covid-19 mantém-se renhida.



Enquanto as vacinas contra a covid-19 fazem o seu caminho, a comunidade científica e médica continua na busca de um tratamento eficaz contra a doença, porque os doentes não desapareceram e o vírus também não, e a sua capacidade de adaptação e mutação acaba por demonstrar a ineficácia ou alguma falibilidade nos tratamentos já experimentados até agora.