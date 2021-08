Medicamento israelita para a covid curou 93% dos utentes em ensaio

O Centro Médico de Sourasky, que fica na capital de Israel (Tel Aviv) está na segunda fase de desenvolvimento de um medicamento para a covid-19, que até agora conseguiu curar 93% dos 90 pacientes de covid-19 que participaram no estudo.





Omedicament chama-se EXO-CD24, e a notícia é avançada pelo The Jerusalem Post, citado pelo El Mundo Os 90 pacientes que fizeram parte do estudo apresentavam um quadro grave da doença, e receberam alta num máximo de cinco dias. O estudo foi feito em Atenas, porque em Israel não existiam pacientes relevantes em número suficiente.O ensaio da fase II confirmou os resultados da primeira fase, a qual havia sido desenrolada no inverno passado. Nessa altura, 29 dos 30 pacientes em causa recuperaram numa questão de dias. O objetivo das fases de estudo era sobretudo testar a segurança do medicamento, um teste que foi superado, já que não foi registado "nenhum efeito secundário significativo", afirma um dos investigadores que desenvolveram o fármaco.