O que não faltam ao médico Luís Cadinha são histórias de pessoas infetadas que não atendem o telefone ou, quando atendem, estão longe de casa (ou a pensar nisso). "Percebo logo pelo ruído [de fundo]. No início ainda ficávamos surpreendidos, agora já não." Eis um caso. Um agregado familiar de três pessoas: mãe e dois filhos, sendo que um destes (a filha de 21 anos) testou positivo. O objetivo dos médicos era acompanhar a infetada e convencer os familiares a serem testados. "No primeiro contacto a mãe monitorizou e controlou a chamada. Quando a rapariga ia a dizer os dados do irmão a chamada misteriosamente caiu. Depois tornou-se difícil falar com a positiva em contactos posteriores."

Os médicos acabaram por descobrir que esta mãe, de 43 anos, não só recusou fazer o teste ("Não a podemos obrigar e ela dizia sempre que não tinha sintomas.") como continuou a ir trabalhar "no balcão de atendimento de uma pastelaria de um grande supermercado". "Informámos o patrão, isto deu azo ao presidente a câmara falar diretamente com ela, e só aí começou a obedecer", diz. Resultado: positivo. "Acho que mais tarde foi despedida, por causa da irresponsabilidade." Luís Cadinha conta que no dia em que foi informada do resultado do teste, a mulher não foi para casa: "50 minutos depois recebi uma chamada da Proteção Civil a dizer que tinham observado a senhora na esplanada de um café a falar com uma amiga. Avisámos a PSP, mas quando chegaram ela já lá não estava."