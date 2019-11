As emissões de carbono que estão a aumentar todos os anos devem ser reduzidas 7,6% por cada ano, entre 2020 e 2030, para se evitar a "catástrofe climática", alertou hoje a ONU.

O relatório do Programa das Nações Unidas para o Ambiente divulgado hoje indica que sem ações radicais e imediatas no sentido da redução das emissões de carbono (CO2) não se podem atingir os objetivos do acordo de Paris sobre o aquecimento global.

De momento, o documento refere que "não existem sinais" sobre o início da redução das emissões de carbono.