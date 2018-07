Um novo estudo científico pode ajudar a perceber o porquê da existência dos sonhos. Investigadores da Universidade de Swansea, no Reino Unido, estudaram o fenómeno largamente aprofundado e chegaram à conclusão que os sonhos ajudam mesmo a processar memórias e emoções que experienciamos durante o dia-a-dia.

Esta hipótese - de que o sonho estaria ligado à vida enquanto estamos acordados - não é nova: foi anunciada por Sigmund Freud no início do século XX, ao qual o mesmo chamou de ‘resíduos do dia’. Muitos outros estudos desde então expandiram esta noção mas nenhum foi capaz de observar directamente o cérebro para perceber o seu conteúdo. Pelo menos, até agora.

Nesta investigação, publicada no jornal cientifico Social Cognitive and Affective Neuroscience, os cientistas descobriram que a intensidade emocional de uma experiência de quando se está acordado pode estar ligada à actividade cerebral durante um sonho – e, por conseguinte, ao conteúdo do sonho em si.

Por outras palavras: se experienciarmos algo na vida real, é possível detectar esse evento nos sonhos devido às semelhanças nas intensidades emocionais reproduzidas nos dois momentos.

A experiência foi realizada com 20 estudantes voluntários que durante dez dias escreveram um diário com todas as actividades feitas durante esses dias, principalmente eventos pessoalmente significantes e emotivos. Para cada um desses eventos, os participantes descreveram como tal os fazia sentir.

Os estudantes foram então estudados através de electroencefalogramas, com os investigadores a observarem e gravarem a actividade das ondas cerebrais associados a diferentes ciclos do sono – o sono de ondas lentas, que marca o início do sono profundo e o REM ou movimento rápido dos olhos, que caracteriza a fase onde os sonhos são mais vívidos.

Depois de 10 minutos de cada um desses ciclos de sono, os investigadores acordavam os participantes e perguntavam o que estavam a sonhar. Os relatos eram depois comparados com os diários para se observar se haveriam semelhanças. E, coincidência das coincidências: havia. O número de eventos gravados em diários foi correspondido ao número de ondas que cada estudante emitiu durante o sono REM.

A conclusão a que os investigadores chegaram foi de que quanto mais eventos uma pessoa tem durante o seu dia-a-dia, mais intenso e vívido é o seu ciclo de sono REM. Além disso, os sonhos com maior impacto emocional eram mais facilmente lembrados pelos participantes do que sonhos que envolviam actividades do dia-a-dia.

"Esta é a primeira descoberta de que este tipo de ondas está relacionado com o sonho e de que sonhar está ligado ao processamento que o cérebro faz de memórias recentes", afirmou o psicólogo Mark Blagrove, um dos investigadores do estudo, à New Scientist.

O próximo objectivo da pesquisa será induzir este tipo de ondas do sono REM para verificar se o objecto de estudo irá sonhar sobre as suas próprias recentes memórias. Se isso acontecer, os investigadores terão encontrado um método para manipular esta fase do sono – o que poderá ser útil no futuro para diferentes tipos de terapia.