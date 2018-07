Onze bebés cujas mães tomaram viagra durante a gravidez devido a um ensaio clínico na Holanda morreram. A investigação foi suspensa na segunda-feira, dia 23 de Julho, indica fonte do Centro Médico Académico da Universidade de Amesterdão, citada pela agência Reuters.

O estudo começou em 2015 e envolveu 11 hospitais. Tinha como objectivo possivelmente aumentar a circulação de sangue na placenta das mães cujos bebés estavam muito pouco desenvolvidos.

Quase metade das 183 grávidas que participaram no estudo tomaram sildenafil, fármaco conhecido como viagra. Os resultados mostram que dentro do grupo de mulheres que tomaram esta substância 17 bebés nasceram com problemas nos pulmões e 11 morreram. No outro grupo, apenas três crianças subdesenvolvidas nasceram com problemas nos pulmões e nenhuma morreu. Quinze mulheres ainda não tiveram bebé.

"Estudos anteriores mostram que o sildenafil pode ter um efeito positivo no crescimento dos bebés", disse o centro médico da universidade. Mas os investigadores acrescentam que "não encontraram efeitos positivos para as crianças com estes resultados."

Segundo Stephen Evans, professor de fármaco-epidemiologia na Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, afirma: "Houve outros estudos nesta área, envolvendo testes prévios em animais e em mulheres grávidas, e não houve indicação que o tratamento fosse perigoso baseado nestas investigações."

De acordo com os cientistas, os 11 bebés possivelmente morreram por causa da pressão arterial alta nos pulmões, o que pode ter levado a níveis reduzidos de oxigénio.