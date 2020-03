OMS recomenda isolamento de 15 dias para doentes recuperados

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou esta segunda-feira que infetados pelo novo coronavírus podem contagiar outras pessoas mesmo após a sua recuperação, recomendando que estes permaneçam em isolamento por, pelo menos, mais duas semanas após a ausência de sintomas.





é "a maior crise sanitária global do nosso tempo". Em Genebra, na Suíça, o responsável indicou também que há agora "mais casos e mortes no resto do mundo do que na China" e apelou para que sejam realizados testes a todos os casos suspeitos.



"Testem, testem, testem. Não podemos combater um incêndio se estivermos cegos", afirmou Ghebreyesus, que apontou para a rápida escalada de casos durante a última semana. "Para qualquer país, uma das principais questões é o compromisso político ao mais alto nível. Todos os países devem testar todos os casos suspeitos".



O mais alto responsável destacou ainda o "espírito incrível de humanidade", que deve ser mais viral que o vírus, e fez referência às manifestações de apoio a profissionais de saúde verificadas em paises como Itália e Portugal.

Na habitual conferência de imprensa diária, o presidente da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerou que a pandemia