Um dos mistérios da pandemia de Covid-19 é a forma como as crianças interagem com o novo coronavírus. É relativamente pouco comum ficarem infetados e quando de facto contraem o vírus, desenvolvem poucos sintomas e quase sempre ligeiros. Um novo estudo revela que esta tendência pode estar relacionada com outros coronavírus.

De acordo com uma pesquisa levada a cabo pelo instituto Francis Crick, de Londres, uma das razões que pode levar a que as crianças sejam menos afetadas pela doença provocada pelo SARS-CoV-2 é a presença de anticorpos para outros tipos de coronavírus no seu organismo. Uma em cada cinco constipações que afetam crianças são causadas por vírus da família daquele que provoca a Covid-19, os coronavírus. E o estudo teoriza que estes vírus consigam bloquear a SARS-CoV-2.

No estudo, publicado a semana passada na revista Science, pode ler-se que em média, apenas 5% dos adultos têm estes anticorpos, enquanto 43% das crianças os tinham no organismo.

A equipa, liderada por George Kassiotis, que está à frente do Laboratório Retroviral da Imunologia no Instituto Francis Crick, viu a comunidade científica aplaudir o estudo. O imunologista da John Hopkins School of Medicine, H. Bejnamin Larman, citado pelo jornal norte-americano The New York Times, afirmou que este é um "estudo bem feito e que avança com uma teoria bastante convincente e que os dados corroboram".

"Os nossos resultados mostram que as crianças têm maior probabilidade de ter estes anticorpos reativos do que os adultos. É necessária mais investigação para compreender o porquê de isto acontecer, mas podemos encontrar uma explicação no facto de as crianças serem regularmente expostas a outros coronavírus", diz Kevin Ng, um dos autores do estudo do instituto Francis Crick.



Mais de um milhão de bebés, crianças e adolescentes foram diagnosticados com o novo coronavírus nos Estados Unidos, apesar de o mesmo ser menos comum em menores. Só na semana que terminou a 12 de novembro, as estatísticas de infeções entre menores registaram 111.946 novos casos, "o que é substancialmente mais do que em qualquer semana anterior da pandemia", indicaram as instituições de saúde pública norte-americanas.



Crianças com papel mais importante na propagação?



Um estudo de agosto demonstrara que as crianças infetadas têm um nível significativamente mais elevado de vírus nas vias respiratórias do que os adultos hospitalizados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) para tratamento de covid-19.



A transmissibilidade ou risco de contágio é maior quando há uma elevada carga viral, e que mesmo quando as crianças apresentam sintomas típicos de covid-19, como febre, tosse ou corrimento nasal, nem sempre é fácil um diagnóstico preciso porque são sintomas comuns das doenças infantis.



Os investigadores deste estudo notaram que embora as crianças com covid-19 não sejam tão suscetíveis de ficar gravemente doentes como os adultos, como portadores assintomáticos, ou portadores com poucos sintomas, ao frequentarem a escola podem espalhar a infeção e levar o vírus para as suas casas. E é especialmente preocupante em famílias com idosos em casa.



De acordo com este estudo publicado na JAMA Pediatrics, as crianças concentram tanto coronavírus na garganta e nos narizes como os adultos igualmente infetados. Mas o estudo vai mais longe e diz mesmo que as crianças mais novas (com menos de cinco anos) podem concentrar uma carga viral no sistema respiratório superior superior à de um adulto assintomático. O estudo foi realizado com uma curta amostragem e sem ter informação relativamente às possíveis condições anteriores dos voluntários.