A jovem australiana Adelaide Bracey confessou sentir-se chocada com o facto do Facebook lhe apresentar publicidade de temas sobre os quais nunca pesquisou e se limitou a falar ao telefone. Bracey, de 23 anos e natural de Sidney, diz estar mais preocupada com o tema da segurança nas redes sociais após alguns episódios "assustadores".

Em declarações ao jornal The Australian, revelou que recentemente falou com uma amiga sobre saunas e, pouco tempo depois, começou a ver publicidade sobre o tema no seu perfil pessoal. "Não pesquisei no Google – e apareceu como publicidade no meu Facebook. É mesmo assustador", confessou. "Escrevo alguma coisa de vez em quando ou faço alguma pesquisa e esse tema aparece-me nos dias seguintes. Mas também acontece quando não fazes pesquisas no Google e te limitas a falar sobre isso", reforçou ao mesmo jornal.

A preocupação de Adelaide não é em vão e o tema já levou mesmo a que a Autoridade da Concorrência e do Consumo da Austrália tenha questionado a forma como as empresas procuram atingir o consumidor.