É nesta noite de quinta-feira que o céu nocturno vai ser invadido pela última chuva de estrelas do ano: a das Gemínidas.

Esta noite olhe para o céu: da noite de quinta-feira (dia 13) para sexta-feira (dia 14) vai haver a chuva de estrelas das Gemínidas, que ocorre todos os anos em Dezembro, quando a órbita da Terra passa por uma massa composta por sedimentos espaciais.

A massa foi na verdade deixada para trás pelo asteróide 3200 Phaethon, cujos pós e sedimentos que estão em suspensão no espaço e ardem quando contactam com a atmosfera da Terra, o que cria o efeito incandescente que ilumina o céu e causa a chuva de estrelas. O cruzamento ocorre entre 4 a 17 de Dezembro e os meteoróides libertados por este corpo celeste parecem sair da constelação de Gémeos, característica que lhe dá o seu nome.

"Os apaixonados por este tipo de fenómenos, e os curiosos em geral, poderão nas próximas noites perder algumas horas de sono para apreciar este belo espetáculo", afirma o Observatório de Astronomia de Lisboa sobre o fenómeno astronómico.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/nEji9h4BoNE" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Segundo a NASA, a chuva de estrelas das Gemínidas já é conhecido desde o início do século XIX, mas a massa rochosa que o provoca só foi vista pela primeira vez há 35 anos.

Para celebrar o evento, a Google criou um doodle interactivo que mostram o percurso dos meteoros, desde que se formam até ao momento que entram em combustão na atmosfera da Terra.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Heads-up, Earthlings! The annual Geminid meteor shower has arrived, peaking overnight Dec. 13-14. It's a good time to bundle up! Then, go outside and let the universe blow your mind! Get the details: <a href="https://t.co/zAJOwY2zSO">https://t.co/zAJOwY2zSO</a> <a href="https://t.co/TpMpmifGEQ">pic.twitter.com/TpMpmifGEQ</a></p>— NASA (@NASA) <a href="https://twitter.com/NASA/status/939889318839095296?ref_src=twsrc%5Etfw">10 de dezembro de 2017</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





Dicas para ver a chuva de estrela das Gemínidas

O pico da chuva de estrelas, durante o qual caem 120 estrelas cadentes por hora, será ao 12h30 de sexta-feira, quando já é de dia. As dificuldades não acabam aqui: se estiver em Portugal, será complicado assistir ao fenómeno já que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê céu nublado para todo o país.

"Deitem-se de costas, olhem directamente para o céu e observem tanto quanto possível. Não serão necessários telescópios para desfrutar deste espectacular evento", aconselha a NASA a todos os curiosos que queiram ver a chuva de estrelas das Gemínidas.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Don’t miss out on one of the most prolific and reliable meteor showers of the year! The Geminid meteor shower will put on a dazzling display for sky watchers when it peaks on Dec. 13. You’ll be able to see up to 100 meteors per hour. Plan ahead: <a href="https://t.co/m8nua7Qapl">https://t.co/m8nua7Qapl</a> <a href="https://t.co/Bp2Cti2TYY">pic.twitter.com/Bp2Cti2TYY</a></p>— NASA (@NASA) <a href="https://twitter.com/NASA/status/1073070399452262401?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de dezembro de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>





O Observatório de Astronomia de Lisboa também sugere que evite as zonas com poluição luminosa e que procure um local com um horizonte desimpedido de prédios e outras estruturas.

A ajudar estará o facto de a Lua estar em quarto crescente nos próximos dias, o que quer dizer que haverá menos luz reflectiva proveniente do Sol. De qualquer forma, durante o "espectáculo espacial" olhe para o lado contrário da Lua.