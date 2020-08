Os números assustam: há 5.200 novos casos de cancro de pulmão por ano em Portugal, sendo que em 2018 morreram 4631 pessoas por causa desta doença. É o cancro com mais incidência a nível mundial (com mais de 2 milhões de novos casos por ano) e o quarto mais prevalente no nosso país – só atrás do cancro colorretal, mama e próstata.





As más notícias não ficam por aqui. Só 15% dos doentes diagnosticados com esta doença estão vivos ao fim de 5 anos. Há uma razão para isso: a maioria destes tumores são detetados já numa fase muito avançada. Mas há alguma esperança de que isto se possa reverter. Como? Através da implementação de um rastreio.Pedro Fernandes, especialista em Cirurgia Torácica do Centro Hospitalar de São João, explica à SÁBADO porque é fundamental diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento do cancro do pulmão e porque é que um rastreio pode "mudar por completo a abordagem desta doença".A elevada prevalência da doença está relacionada com o seu principal fator de risco: o tabaco. A relação entre o tabaco e o cancro do pulmão está por demais fundamentada. Em países que adotaram medidas efetivas para o controlo e cessação tabágica, a incidência de novos casos começou a diminuir nos homens e a atingir um planalto nas mulheres – uma diferença que é explicada pela disparidade histórica de hábitos tabágicos por género. No entanto, a iniciação tabágica nos jovens ainda é substancial, pelo que é expectável que este seja um importante problema de saúde global nas próximas décadas.Apenas 15% de todos os doentes com cancro do pulmão estão vivos ao fim de 5 anos após o diagnóstico e isto é justificado porque cerca de 70% dos novos casos são diagnosticados em estadios avançados. Numa fase inicial da doença, os sintomas do cancro do pulmão podem ser inexistentes ou até mesmo inespecíficos. Quando surgem, já estamos, a maioria das vezes, na presença de doença avançada. É uma doença silenciosa em termos de sintomas e isso, aliado à dificuldade de diagnóstico precoce, justifica a elevada mortalidade.Variam de acordo com o estadio da doença. Numa fase inicial, a maioria dos doentes é assintomática, sendo a lesão pulmonar detetada muitas vezes acidentalmente, seja por uma infeção respiratória, um traumatismo ou mesmo seguimento de qualquer outra doença que o doente tenha tido previamente. Numa fase mais avançada, já surgem sintomas, mas podem não ser típicos ou distintivos de o cancro do pulmão. Como dificuldade em respirar, tosse, presença de sangue na expetoração, estridor ou dor torácica. Também há outros mais generalizados como a perda de apetite, perda de peso ou fadiga. Quando a doença já está metastizada, podem surgir sintomas relacionados com os órgãos afetados pelas metástases, por exemplo, neurológicos (no caso de metástases cerebrais) ou dor óssea (no caso de metastização óssea).Não podemos deixar de dar ênfase ao tabaco como principal fator de risco para o cancro do pulmão – é responsável por mais de 80% dos casos. Estima-se que nos países ocidentais, 17 a 28% dos adultos fumem. Contudo, há outros fatores de risco, como os fumadores passivos, a exposição ao radão [um gás radioativo presente no solo] ou asbestos [um grupo de minerais de onde fibras de amianto podem ser extraídas], exposição ocupacional e industrial, bem como a poluição do ar. Também tem sido investigada a predisposição hereditária para o cancro do pulmão, tendo sido já encontrados uma série de genes associados com aumento do risco desta doença, porém ainda não há aplicabilidade na prática clínica.Quando a doença é detetada num estadio precoce, na qual é diagnosticada uma lesão pulmonar única, sem metástases, a cirurgia é o tratamento de eleição. Trata-se de uma cirurgia toracoscópica vídeo-assistida (chamada VATS), que permite, através de uma entrada de 3 a 5 centímetros, sem necessidade de afastamento de costelas, remover o segmento pulmonar afetado pelo cancro do pulmão. Esta abordagem cirúrgica possibilita ao doente um pós-operatório menos doloroso, menos tempo de internamento e um rápido retorno à sua atividade normal.Quando já existem metástases, a cirurgia não demonstra ter efeitos benéficos na sobrevida dos doentes. No entanto, os limites da cirurgia são quebrados e expandidos todos os dias, o que significa que pode vir a ter um papel em alguns casos específicos. Como naqueles em que existe uma única metástase.O prognóstico e sobrevida do doente estão diretamente relacionados com a fase da doença. Se o tempo entre o diagnóstico e o tratamento for demorado, a doença inevitavelmente progride, correndo o risco de se perder o timing de um tratamento potencialmente curativo. É por isso que se está a tentar criar uma espécie de "via verde" para estes doentes. O objetivo é haver uma meta de 30 dias desde a deteção do nódulo pulmonar suspeito, à realização de uma biópsia diagnóstica, passando pelo estadiamento da doença até à cirurgia.É um projeto que está a ser desenvolvido em alguns centros do norte de Portugal, sendo o Centro Hospitalar Universitário de São João um deles. É difícil prever quando conseguiremos que todos os doentes tenham uma meta de tempo de resposta como a referida, mas certamente será uma realidade. Na prática, o doente é referenciado para o hospital com um nódulo pulmonar, onde vai ser avaliado por um pneumologista ou oncologista. A partir daqui, inicia a marcha de diagnóstico e estadiamento, realizando todos os exames necessários. Depois disso, se estiver numa fase precoce é encaminhado para a cirurgia, operado e tem alta clínica – num período que se preconiza que não ultrapasse os 30 dias.O diagnóstico precoce é fundamental para oferecermos ao doente o melhor tratamento possível, o mais cedo possível e, consequentemente, melhorarmos o seu prognóstico e sobrevida. Nesse seguimento, a evidência em ensaios internacionais do rastreio do cancro do pulmão, trouxe-nos um novo paradigma que pode mudar por completo a abordagem desta doença.Sim, embora ainda não esteja implementado em Portugal, já se encontra em fase de projeto nalgumas instituições privadas. O maior estudo europeu de rastreio de cancro do pulmão demonstrou que monitorizando, através de uma TAC, homens considerados de alto risco (entre os 50 e os 74 anos, fumadores ou ex-fumadores) se consegue uma redução de 26% da mortalidade, sendo essa redução ainda mais acentuada nas mulheres consideradas de alto risco. Além disso, este estudo conseguiu diagnosticar cerca de 50% dos cancros em estadios precoces (atualmente são detetados nesta fase apenas 15 a 20%).