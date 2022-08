Lixo espacial da SpaceX terá caído numa propriedade rural na Austrália

A Agência Espacial Australiana está a investigar destroços encontrados em terrenos agrícolas junto às Montanhas Nevadas, na Austrália. A investigação foi aberta após o aviso de um astrofísico que acredita que os destroços pertencem a uma missão da SpaceX, a empresa de Elon Musk.



O suposto lixo espacial foi encontrado em julho, na localidade de Dalgety, no estado de Nova Gales do Sul.



Mick Miners, agricultor, avistou uma peça com cerca de três metros de altura que estava firmemente encaixada no chão da sua propriedade. Também um vizinho, Jock Wallace, de uma aldeia próxima, encontrou alguns destroços. Foi informado pela Autoridade de Segurança da Aviação Civil da Austrália que teria que falar com a NASA, a agência espacial norte-americana, sobre a descoberta.



"Sou um agricultor de Dalgety, o que vou dizer à NASA?", questionou Jock Wallace, citado pela ABC News.



Acabaram por contactar o astrofísico Brad Tucker, da Universidade Nacional da Austrália. O especialista acredita que os destroços pertencem a uma nave da SpaceX que reentrou na atmosfera a 9 de julho, 20 meses depois de ter sido lançada.



Agora, as agências espaciais australiana e norte-americana estão a analisar os destroços. De acordo com Brad Tucker, os números de série encontrados nas peças podem facilitar a sua identificação. O astrofísico documentou a sua visita aos destroços no YouTube: