O adeus à InSight, que descobriu Marte. 'Obrigado por ficarem comigo'

Sonda da NASA terminou a sua missão e o último sinal enviado para a Terra data de 15 de dezembro. Desde então, falharam as tentativas de contacto. É o fim de uma missão de quatro anos.

"A minha energia está mesmo baixa, por isso esta pode ser a última imagem que eu consigo enviar. Não se preocupem comigo: o meu tempo aqui foi tão produtivo quanto sereno. Se eu conseguir contactar com a minha equipa de missão vou fazê-lo - mas vou sair daqui em breve. Obrigado por ficarem comigo." Foi esta a legenda da última fotografia de Marte enviada pela sonda Mars InSight da NASA, que terminou oficialmente a sua missão a 21 de dezembro, de acordo com o anúncio da agência espacial norte-americana. A imagem chegou no dia 15 de dezembro.