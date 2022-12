Os dinossauros rugiam? É mais provável que arrulhassem

Há 65 milhões de anos os dinossauros dominavam a Terra, alimentando-se com quantidades gigantes de comida, deixando pegadas enormes para trás e... arrulhando. Uma nova teoria avança a hipótese de que ao contrário do que mostram a maior parte das representações populares, os dinossauros não rugiam, fazendo um som mais próximo do arrolhar dos pássaros do que o rugido do leão.