Novo tratamento mostra sinais positivos em casos graves da Covid-19

Um novo medicamento mostrou sinais positivos no tratamento de doentes hospitalizados da Covid-19, com resultados de uma investigação preliminar do fármaco, Calquence, da farmacêutica britânica AstraZeneca, a mostrarem sinais de esperança sobre ensaios clínicos que começaram já neste mês de abril.

Este medicamento, cuja substância ativa é o acalabrutinib, era originalmente usado para tratar adultos com cancro, mais propriamente o linfoma de células do manto, um tipo de linfoma não-Hodgkin (NHL).

De acordo com a Reuters, os onze pacientes testados tinham estado sob a ajuda de ventiladores quando começaram a receber o tratamento de Calquence, durante 10 a 14 dias. No final das primeiras investigações, oito tinham recebido alta e já respiravam sem ajuda de máquinas, indica os resultados apontados num estudo cujo autor principal é o investigador de oncologia da AstraZeneca, Jose Baselga.

Destes 11 pacientes, oito estavam ainda a receber ajuda respiratória quando começaram o tratamento e quatro deles receberam alta. Um dos pacientes viria a morrer, vítima de uma embolia pulmonar.

"Estes pacientes estavam numa situação muito instável, num prognóstico normal teriam morrido. Em apenas um a três dias, a maioria destes pacientes melhorou em termos de ventilação e necessidade de oxigénio", indicou Baselga à Reuters.

Os casos graves de Covid-19 são, geralmente, associados a uma reação exagerada do sistema imunitário conhecido como "tempestade de citocina". O Calquence é um de vários medicamentos que atenua certos elementos das defesas do nosso organismo.

Medicamentos para doenças autoimunes estão a ser testados como tratamentos para a Covid-19 pela sua habilidade para combater a "tempestade de citocinas", incluindo o Kevzara, das empresas Regeneron e Sanofi, o Actemra da Roche e o otilimab da Morphosys e GlaxoSmithKline.

A AstraZeneca é a mesma empresa que assumiu, em meados de maio, ter já acordos para distribuir 400 milhões de doses da vacina para a covid-19, com os EUA a terem fornecido mil milhões de dólares (cerca de 910 milhões de euros) para o desenvolvimento, produção e distribuição das doses.

A farmacêutica, em parceria com a Universidade de Oxford e o Instituto Jenner, afirma conseguir produzir mil milhões de doses da vacina AZD1222 entre 2020 e 2021 e que as primeiras doses podem ser já produzidas em setembro deste ano.

Para já, a AstraZeneca realizou testes sobre o seu protótipo em mais de mil voluntários (com idade entre os 18 e os 55 anos) em vários locais do sul de Inglaterra. Os resultados serão conhecidos brevemente e caso sejam positivos, os testes vão ser alargados a mais países e voluntários.