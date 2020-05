A farmacêutica britânica AstraZeneca assumiu esta quinta-feira que já existem acordos para distribuir 400 milhões de doses, apesar da eficácia da vacina contra a covid-19 que está a ser desenvolvida ainda não ter sido comprovada.A farmacêutica, em parceria com a Universidade de Oxford e o Instituto Jenner, afirma conseguir produzir mil milhões de doses da vacina AZD1222 entre 2020 e 2021 e que as primeiras doses podem ser já produzidas em setembro deste ano.A empresa já testou o seu protótipo em mais de mil voluntários (com idade entre os 18 e os 55 anos) em vários locais do sul de Inglaterra. Os resultados serão conhecidos brevemente e caso sejam positivos, os testes vão ser alargados a mais países e voluntários.Mas em comunicado a AstraZeneca reconhece que há a possibilidade de a vacina não funcionar. "Estamos comprometidos em evoluir com o nosso programa clínico", lê-se.Os principais patrocinadores desta vacina são a Autoridade Biomédica de Pesquisa e Desenvolvimento Avançado dos EUA que deu mil milhões de dólares (cerca de 910 milhões de euros) para o desenvolvimento, produção e distribuição das doses e o Reino Unido. Com este investimento, a AstraZeneca vai conseguir acelerar o desenvolvimento e a produção da vacina."Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ter esta vacina rapidamente disponível", afirmou o diretor executivo da AstraZeneca, Pascal Soriot, que pretende ter mais de mil milhões de doses e que espera conseguir novos acordos para expandir a capacidade ao longo dos próximos meses, no sentido de "garantir a distribuição global da vacina"..A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 328.000 mortos e infetou mais de cinco milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,8 milhões de doentes foram considerados curados.Portugal regista 1.277 mortes relacionadas com a covid-19, mais 14 do que na quarta-feira, e 29.912 infetados, mais 252, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.