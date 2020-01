Um novo telescópio instalado no topo de um vulcão no Havai, EUA, revelou a superfície do sol da forma mais detalhada de sempre. As imagens foram captadas pelo telescópio solar Daniel K. Inouye da Fundação Nacional de Ciência, que se situa a 3 mil metros acima do nível do mar.

Do vulcão Haleakala, em Maui, Havai, foi possível observar um padrão de gás turbulento e a ferver, indica a Reuters. O telescópio tem o maior espelho solar do mundo, com quatro metros, e pode permitir-nos entender melhor o sol e o seu impacto no planeta. O astro situa-se a 149.668.992 quilómetros da Terra.

A estrutura do sol assemelha-se a células. Cada um tem o tamanho do Texas. Nas imagens, vê-se o plasma quente a subir antes de arrefecer e afundar abaixo da superfície do sol em linhas escuras: o chamado processo de convecção. Também é possível ver referências de campos magnéticos.

Estudar a superfície do sol pode ajudar os cientistas a resolver problemas na Terra, visto que as erupções magnéticas no sol podem perturbar satélites, desligar GPS, afetar o tráfego aéreo, deitar abaixo redes elétricas e causar apagões.