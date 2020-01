O smoothie ideal para beber antes do ginásio

Mesmo os mais habituados à prática de exercício físico sentem que, às vezes, é preciso energia extra para os treinos. Sempre a partilhar nas redes sociais a sua paixão por atividade física, a supermodelo brasileira Gisele Bündchen confessou que faz um batido nutritivo para lhe dar a disposição necessária para quando pratica de forma mais intensa um dos seus desportos preferidos – voleibol, surf, yoga e luta – ou quando simplesmente está a exercitar-se muitos dias por semana.

A receita é simples. "Se eu tiver que treinar duro, eu faço um smoothie com frutos silvestres, uma colher de cacau, sementes de cânhamo, de linho, chia, uma banana, manteiga de amêndoa e proteína em pó. Tudo misturado com leite de coco. Caso contrário, mantenho a mesma dieta, com base em vegetais e frutas do nosso jardim", declarou Gisele à Vogue Paris.



"Mas eu não sou super rigorosa também. Eu cedo a uma boa pizza e como eu não suporto o desperdício de comida, eu até termino as crostas de todo o mundo adicionando manteiga francesa. Está dito! Manteiga é o meu guilty pleasure, com chocolate negro e pipocas a ver um bom filme."