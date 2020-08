Em várias partes do mundo, foi identificada uma mutação do novo coronavírus que parece torná-lo mais infeccioso - ou seja, propaga-se mais facilmente - mas menos mortal. De acordo com a Reuters, a mutação foi registada na Europa, na América do Sul e em partes da Ásia.À Reuters, Paul Tambyah, consultor sénior da Universidade Nacional de Singapura e que preside à Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, refere que a proliferação da mutação D614G em algumas zonas do mundo coincidiu uma queda nas taxas de mortalidade, sugerindo que o vírus se tornou menos letal."Talvez seja bom ter um vírus que é mais infeccioso mas menos mortal", afirma. Segundo o perito, a maioria dos vírus torna-se menos capaz de provocar doença e de se multiplicar no organismo à medida que vai sofrendo mutações."É do interesse do vírus infetar mais pessoas mas não matá-las porque um vírus depende do hospedeiro para comida e abrigo", explica Tambyah.A mutação foi detetada em fevereiro e circulou na Europa e Américas, de acordo com a OMS. A Organização indicou ainda que não há provas em como a mutação levou a doença mais grave.Hisham Abdullah, diretor-geral da Saúde da Malásia, disse que a estirpe D614G era dez vezes mais infecciosa e que as vacinas que estão em desenvolvimento podem não ser eficazes contra esta mutação. Porém, Sebastian Maurer-Stroh da agência de ciência, tecnologia e investigação de Singapura tem opinião diversa: "As variações são quase idênticas e não mudaram pormenores que o nosso sistema imunitário tipicamente reconhece, por isso não deve haver diferença para as vacinas em desenvolvimento."