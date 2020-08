Humidade elevada do ar pode prolongar em até 23 vezes o tempo de vida útil aérea de gotículas que transportam o novo coronavírus, que provoca a doença covid-19, segundo cientistas da Universidade do Missouri, Estados Unidos.

A investigação, publicada hoje na revista científica "Physics of Fluids" (Física de Fluidos), centrou-se sobre a forma como o vírus é transportado pelo ar através de situações normais como respirar, falar e tossir e os cientistas descobriram um importante e surpreendente efeito do ar húmido na possível propagação da covid-19.

As gotículas exaladas numa expiração normal de um ser humano têm uma gama de tamanhos que vão de um décimo de mícron a 1.000 mícron (1 micron é equivalente a 0,001 milímetro). Em termos de comparação um cabelo tem um diâmetro aproximado de cerca de 70 mícron, enquanto uma partícula típica de coronavírus é menor do que um décimo de mícron.

As gotículas exaladas mais comuns têm entre 50 e 100 mícron de diâmetro e contêm substâncias como água, lípidos, proteínas e sal. E contêm também vírus caso a pessoa esteja infetada.

Os investigadores consideraram não apenas o transporte de gotículas pelo ar, mas também a sua interação com o ambiente envolvente, nomeadamente tendo em conta a evaporação, e tiveram em conta a turbulência mas também dados de outros estudos e dados sobre outras partículas semelhantes em tamanho às expiradas pelo ser humano, nomeadamente o pólen do milho, cujas partículas têm um diâmetro de 87 mícron.

Das conclusões da investigação sobressai o facto de a humidade afetar o destino das partículas exaladas, já que o ar seco pode acelerar a evaporação natural.

Em ar com 100% de humidade relativa, simulações mostraram que as gotículas maiores, com 100 mícron, podem cair no chão a até a quase dois metros (1,82 metros) da fonte de exalação. As gotas mais pequenas, de 50 mícron, podem viajar mais longe, até a cinco metros.

Um ar menos húmido retarda a propagação. Com uma humidade relativa de 50% nenhuma das gotículas de 50 mícron foi além dos 3,5 metros.

Num modelo para imitar a tosse os investigadores concluíram que num caso de infeção quase 70% do vírus seria depositado no solo durante uma tosse.

