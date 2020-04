Novo coronavírus multiplica-se mil vezes mais na garganta que o vírus do SARS

A comunidade científica ainda não conseguiu perceber como é que um vírus desconhecido há três meses conseguiu espalhar-se pelo mundo e obrigar milhões de pessoas a ficar fechadas em casa. Mas, depois de uma análise exaustiva a nove jovens infetados na Alemanha, foi possível entender melhor a propagação da doença. Este novo agente patogénico, de acordo com a investigação liderada pelo médico alemão Clemens Wendtner publicada na Nature, tem uma carga viral mil vezes superior ao da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) – outro coronavírus que surgiu na China em 2002 e matou quase 800 pessoas.

Outra das conclusões da investigação é a de que o vírus não só se multiplica nos pulmões como a SARS mas também se manifesta de maneira muito ativa na garganta durante a primeira semana com sintomas.

A equipa de investigadores do hospital Schwabing-Munique analisou amostras da garganta, dos pulmões, da expetoração, das fezes, da urina e do sangue dos doentes para entender o comportamento do novo coronavírus no corpo. Nos pacientes com um quadro de saúde ligeiro, os investigadores encontraram vírus ativos na garganta e nos pulmões até ao oitavo dia do inicio dos sintomas, tendo sido alcançado o pico da carga viral antes do dia cinco. No vírus do SARS esse pico, mil vezes menor, alcançava-se entre o sétimo e décimo dia. Segundo o estudo, esta diferença é crucial porque a rápida chegada do vírus à garganta das pessoas com sintomas leves converte-as em "bombas-relógio" para a propagação da doença.

"[o estudo] assusta e tem implicações. Já sabíamos o contagioso que é este vírus, aqui demonstram por que o é", disse ao El País a virologista espanhola Margarita del Val. O novo coronavírus e a SARS de 2002 utilizam a mesma porta de entrada no organismo humano: a proteína ACE2, que se expressa na superfície das células dos pulmões. É como uma fechadura que os vírus abrem com uma chave, escreve o jornal espanhol. O estudo alemão, publicado na quarta-feira, sugere que uma mutação nesta chave permite que o novo coronavírus abra uma nova porta: a das células da garganta.

Pelo lado positivo, o estudo não encontrou vírus ativos no sangue, na urina ou nas fezes dos doentes.

A análise aos nove pacientes alemães sugere ainda que o vírus ataca o corpo humano em "duas vagas", explica a virologista. A primeira, concentrada na garganta e com sintomas leves ou indetetáveis. A segunda, só presente numa minoria dos doentes, é uma multiplicação do vírus nos pulmões, com pneumonias que podem chegar a ser letais.