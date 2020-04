Relatório espanhol diz que recuperar da Covid-19 demora em média duas semanas

Em Espanha, já morreram mais de 10 mil pessoas infetadas pelo novo coronavírus . Em março, o Ministério da Saúde espanhol criou um relatório técnico em que analisa o que aconteceu na China, e detalha várias informações sobre a progressão da Covid-19.O período de incubação da Covid-19 é de entre cinco e seis dias. Em pessoas que sofram sintomas mais leves, o pico da carga viral - quando são mais contagiosos - chega aos cinco ou seis dias após o início dos sintomas. Mas dez dias passados, "a carga viral é entre 100 e 1.000 vezes menor, o que sugere uma baixa capacidade de transmissão nestes dias", lê-se no relatório, citado pelo jornal El Confidencial.Entre o início dos sintomas e a recuperação, passam em média duas semanas, caso a pessoa seja acometida por sintomas leves, ou entre três e seis semanas, caso o seu estado se torne grave ou crítico.Entre a aparição dos primeiros sintomas e a instalação dos mais graves - caso se venham a verificar - passa em média uma semana. Porém, os óbitos aconteceram em média entre duas e oito semanas depois de os infetados sentirem sintomas.A transmissão da infeção é mais provável na primeira semana depois do surgimento dos sintomas, nos primeiros dois dias aos cinco ou seis dias ocorridos desde que se foi contagiado.O El Confidencial assinala ainda que os primeiros estudos indicam que as pessoas que recuperam desenvolvem anticorpos. Um estudo publicado de forma preliminar - ainda não passou o crivo das revistas científicas - indica que 285 pacientes revelaram defesas contra o novo coronavírus 20 dias depois dos primeiros sintomas.