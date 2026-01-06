Sábado – Pense por si

CIÊNCIA. CERCA DE 80% DOS CASOS PODIAM SER EVITADOS OU ADIADOS UMA DÉCADA

Novas descobertas para tratar o coração

Lucília Galha
Lucília Galha 23:00

As doenças cardiovasculares continuam a ser as que mais matam, mas a ciência resolve-as cada vez melhor. Fazem-se cirurgias de peito aberto sem interromper os batimentos, há miniórgãos criados em laboratório para estudar medicamentos e pensos cardíacos com potencial para regenerar este músculo. Até a insuficiência deixou de ser uma sentença – já é possível viver com um coração artificial.

Miguel Carvalho tinha um “coração natural”, passou para um artificial e agora tem novamente “um natural” – mas que não é dele. A frase usada para resumir o seu percurso dá uma ideia, mas só conta parte da história. Na verdade, pelo caminho ainda houve outras coisas (já lá vamos). Para já recuemos ao momento em que, depois da passagem de ano “mais estranha” da sua vida, a de 2023-2024, recebeu um dispositivo para lhe substituir o coração. “Eu já tinha sempre dificuldade em respirar, fazia-o como podia. A sensação que tive quando acordei foi: ‘Já consigo.’ É uma coisa incrível”, conta à SÁBADO.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Investigação
Opinião Ver mais
Carlos Torres
Carlos Torres

Cuidar do coração

Sabia que 80% dos casos de doenças cardiovasculares podiam ser evitados ou pelo menos adiados uma década? E ainda: a história do empresário António Quaresma; a moda dos microcasamentos.

Menu shortcuts

Novas descobertas para tratar o coração