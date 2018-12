Os tradicionais anti-sépticos são de largo espectro e, por isso, recorrem a "uma estratégia de "terra queimada", eliminando as boas e as más bactérias, o que pode danificar a flora oral residente, que é extremamente benéfica para a saúde geral do organismo".



A grande inovação desta tecnologia "anti-placa", em processo de registo de patente internacional, "está na capacidade de bloquear as principais interacções bacterianas que ocorrem após a ingestão de alimentos, ou seja, impossibilita a acção das bactérias que lideram o processo de formação da placa bacteriana, as designadas colonizadoras iniciais", afirmam, citados pela FCTUC, os investigadores Daniel Abegão, Filipe Antunes e Sérgio Matos.



"Como estas bactérias (género streptococcus) funcionam como alicerce, ao retirar a âncora impedimos que todas as bactérias a jusante se possam fixar", sublinham os dois especialistas.



Pode dizer-se que a tecnologia desenvolvida pelos investigadores da UC funciona como uma espécie de revestimento antiaderente, impedindo que as bactérias se agarrem ao esmalte dentário e formem a placa bacteriana, explicita a FCTUC.



Este novo método "garante protecção por muito mais tempo, durante todo o dia, complementando a eficácia da escovagem, suplantando as limitações dos actuais produtos de higiene oral", destacam ainda os especialistas das faculdades de Ciências e de Medicina de Coimbra.



Em termos de saúde oral, ou mesmo numa perspectiva de política de saúde pública, salienta Sérgio Matos, médico dentista e professor da FMUC, a grande mais-valia da 'biolocker' é a contribuição extraordinária para a prevenção de problemas dentários "permitindo que, através de uma tecnologia massificada e barata, a população passe a ter acesso a uma melhor higiene oral".



"Em Portugal, a saúde oral é maioritariamente proporcionada por cuidados privados e, consequentemente, muito onerosos. A maneira mais eficaz de podermos combater todas as patologias da cavidade oral é através da prevenção, reduzindo custos com tratamentos", observa Sérgio Matos.



Tendo em conta que a "cárie e as doenças gengivais são as patologias infecciosas mais prevalecentes no mundo, o desenvolvimento de ferramentas preventivas é essencial", reforça o investigador.



Outra vantagem desta abordagem, cujo princípio de acção já foi testado e validado, é a sua versatilidade, podendo "ser incorporada em pastas dentífricas, elixires, fio dental ou até pastilhas elásticas", assinalam Daniel Abegão e Filipe Antunes.



O projecto teve a colaboração do I3S (Instituto de Investigação e Inovação em Saúde) da Universidade do Porto e foi o único vencedor português da terceira edição do Programa Caixa Impulse, no valor de 70 mil euros.

