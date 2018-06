Uma nova combinação de quimioterapia foi experimentada em França e no Canadá em doentes com cancro no pâncreas, que viveram mais tempo do que é habitual com esta doença.Os investigadores, que divulgaram esta segunda-feira as conclusões num encontro médico em Chicago, nos Estados Unidos, acreditam que poderá ser uma mudança de paradigma no combate à doença, que tem baixa taxa de sobrevivência, desde que o tumor seja detectado e removido cirurgicamente antes de se espalhar.Dois terços dos doentes conseguiram sobreviver mais três anos com a nova terapia em relação aos que receberam os tratamentos habituais.A nova terapia foi usada em 500 doentes, a quem foi ministrado um medicamento chamado 'folfirinox', que junta quatro substâncias usadas em quimioterapia, em testes de comparação com a terapia habitual com um medicamento denominado 'gemzar'.