Estruturas metalorgânicas para captar água no deserto vencem Nobel da Química

O Prémio Nobel da Química foi atribuído aos investigadores Susumu Kitagawa, da Universidade de Quioto, Richard Robson, da Universidade de Melbourne, e Omar M. Yaghi, da Universidade da Califórnia, pelo seu trabalho no "desenvolvimento de estruturas metalo-orgânicas", anunciou esta quarta-feira a Real Academia Sueca de Ciências.



Nobel da Química 2025 para Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi Academia Sueca

“As construções que criaram contêm grandes cavidades nas quais as moléculas podem fluir para dentro e para fora. Os investigadores utilizaram-nas para recolher água do ar do deserto, extrair poluentes da água, capturar dióxido de carbono e armazenar hidrogénio”, destaca o Comité encarregue dos prémios.

Em comunicado, o Nobel informa que Kitagawa, Robson e Yaghi deram aos químicos novas possibilidades para enfrentar problemas do mundo atual. "Para já os materiais criados foram em pequena escala, mas para tirar máximo proveito das possibilidades das estruturas metalo-orgânicas para a humanidade, muitas empresas estão a investir na sua produção em massa e comercialização". O uso destas estruturas já é feito em fábricas de produtos eletrónicos para conter gases utilizados na produção de semicondutores.

Este é o terceiro Prémio Nobel a ser atribuído este ano, depois dos Nobel da Medicina e da Física. Esta quinta-feira será atribuído o Nobel da Literatura, na sexta-feira o prémio Nobel da Paz e na próxima segunda-feira o Nobel da Economia.