No Pólo Norte, surgiu um buraco de tamanho recorde na camada de ozono

Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus anunciou a formação de um buraco na camada de ozono por cima do

Serviço de Monitorização da Atmosfera Copernicus pertence ao Centro Europeu para Previsões Meteorológicas de Médio-Alcance, financiado pela Comissão Europeia.

A 6 de abril, oÁrtico. Os valores de ozono baixaram para níveis recorde este ano, e a camada está muito fina a altitudes de cerca de 18 quilómetros. A última vez que se registou algo assim foi na primavera de 2011 - e este ano, parece estar pior.Segundo o Copernicus, este fenómeno deve-se às baixas temperaturas que se têm registado no Pólo Norte - que não se devem ao impacto das medidas de isolamento adotadas em todo o mundo devido à Covid-19. Dentro de algumas semanas, o buraco deverá desaparecer. As temperaturas baixas levaram a que o vórtex polar se tornasse mais estável o que, combinado com químicos que prejudicam a camada de ozono - como o cloro e bromo - furou a camada.A evolução do buraco tem sido acompanhada do espaço, e da Terra. Até agora, este não é perigoso para os humanos, a não ser que desça para o sul, onde poderá expor mais a escaldões os habitantes da Gronelândia.