magens mostram, em detalhe, o momento exato em que uma célula é infectada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). É também

possível identificar diversas partículas do novo coronavírus a tentar infectar o citoplasma da célula, sendo possível visualizar o núcleo, responsável por guardar o material genético da célula. Numa terceira imagem, partículas virais podem ser observadas dentro do interior da célula", explicou a equipa de cientistas do Oswaldo Cruz.



O instituto brasileiro informa que usou vírus retirados de amostras do nariz e da garganta de um doente infectado. Depois, observou em laboratório como o vírus actua.





35 vítimas mortais no País devido à

nas últimas 24 horas. O número de

infetados subiu para 13.141, um aumento de 699 casos comparativamente ao relatório da Direção-Geral da Saúde de terça-feira.



O número de mortes aumentou na ordem dos 10% novamente e o de infetados aumentou 5%. Houve ainda mais 12 pessoas que recuperaram. Ao todo, são 196.



1.211 pessoas encontram-se hospitalizadas, e 245 em unidades de cuidados intensivos.



5.903 pessoas aguardam os resultados dos testes laboratoriais.



Imagens de microscópio divulgadas, esta quarta-feira, pelo Instituto Oswaldo Cruz , no Rio de Janeiro, Brasil, mostram como o novo coronavírus ataca as células."As iO Brasil tem neste momento 14.152 casos e 699 mortos.Esta quarta-feira o número de mortos em Portugal aumentou para 380, tendo-se registado