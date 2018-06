Relacionado Pólenes em níveis muito elevados nos próximos dias

As regiões de Castelo Branco, Lisboa, Setúbal, Évora e Portimão vão ter ao longo dos próximos sete dias níveis de pólenes muito elevados, segundo a Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica (SPAIC).Segundo a SPAIC, a partir de hoje e até dia 7 de Junho vão predominar, entre outras, concentrações elevadas de pólen provenientes das oliveira, sobreiros e carvalhos e das ervas gramíneas, parietária e tanchagem nas regiões da Beira Interior (Castelo Branco), Lisboa e Setúbal, Alentejo (Évora) e Portimão (Algarve).Em Vila Real (região de Trás-os-Montes e Alto Douro), no Porto (Entre Douro e Minho) e Coimbra (Beira Litoral) vão ter níveis de pólenes moderados com predomínio, entre outras, das árvores carvalhos e oliveira e das ervas gramíneas, parietária e tanchagem.A SPAIC indica também que no Funchal (região autónoma da Madeira), os pólenes encontram-se em níveis baixos, com destaque para os pólenes das árvores pinheiro e das ervas gramíneas e parietária.Em Ponta Delgada (região autónoma dos Açores), os pólenes encontram-se em níveis baixos, com predomínio dos pólenes das árvores pinheiro, palmeira e bétula e das ervas gramíneas e parietária.