NASA divulgou o primeiro vídeo do Perseverance em Marte

Depois das imagens, o vídeo. A NASA divulgou esta segunda-feira o momento em que o robô "Perseverance" pousou na superfície poeirenta de Marte, na quinta-feira, pelas 20:56 de Lisboa. O "Perseverance" ("Perseverança" em português) vai agora procurar evidências de vida que possa ter existido no planeta, além da recolha de amostras de solo e de rochas que deverão chegar à Terra dentro de uma década.







Perseverance em Marte Reuters

atravessar a atmosfera marciana a uma velocidade de 39,6 mil quilómetros por hora.



Veja as imagens da NASA.





Equipado com 25 câmaras e dois microfones, que foram ligados enquanto atravessava a atmosfera do planeta, o robô captou o momento a superfície do planeta apósAs operações estiveram a ser coordenadas a partir do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, em La Cañada Flintridge, na Califórnia (Estados Unidos).O sinal proveniente de Marte demorou pouco mais de dez minutos a chegar à Terra, ou seja, quando a equipa responsável pela coordenação da aterragem do "Perseverance" recebeu a informação de que o robô tinha aterrado, o aparelho já estaria há vários minutos no solo.A aterragem foi na cratera de Jezero.A entrada na atmosfera de Marte ocorreu às 20:48 em Lisboa e foi o ponto sete de uma lista com mais de 35 requisitos imprescindíveis para que a aterragem ocorresse sem quaisquer problemas e que estava a ser monitorizada ao segundo.A fase final do processo demorou cerca de sete minutos.O momento da aterragem foi aplaudido pela equipa que dirigiu as operações.