Olá, não se podem comer leguminosas?

Não devem fazer parte da nossa alimentação diária. Essencialmente, por causa dos antinutrientes. […] De qualquer forma pode sempre testar-se e perceber se o seu organismo lida bem com a sua ingestão.

ADORO as suas receitas, eu sigo a alimentação paleo há três anos, mas agora tenho 3kg a mais, que não consigo perder. Que me aconselha?

Olá! Cada caso é um caso e convém ter em conta se tem ou não algum problema de saúde. Eu sugeria diminuir um pouco a ingestão de hidratos de carbono (esquecer as farinhas e deixar ficar a fruta, legumes e tubérculos), verificar o consumo de água e fazer exercício (nem que seja caminhar 30 min por dia, ir pelas escadas e deixar o elevador, etc.)"

Se pensa que este diálogo inclui um nutricionista, ou outro profissional de saúde, está completamente enganado. Explicamos: na verdade, a pessoa que está a dar as respostas é a "mãe de um menino lindo com 4 anos, algarvia, formada em psicologia e apaixonada pelo mundo das artes e por culinária", que tem aquele que apelida como o "maior blogue Paleo e Paleo Low Carb de Portugal e um dos maiores blogues de alimentação saudável do país".



Chama-se Ana S. Guerreiro, ou Mamã Paleo, e tem 72.052 seguidores no Instagram. Se isso lhe dá propriedade para dar aconselhamento como uma profissional de saúde, a avaliar pela caixa de comentários, parece que sim. E é mesmo esse o problema.



"Antigamente, interessava ser um profissional com credibilidade, um professor universitário ou cientista. Hoje, não, ninguém quer saber de onde vem, nem o currículo. Estas pessoas são ouvidas porque têm muita gente a ouvir e depois acham que já conquistaram essa propriedade", diz à SÁBADO Conceição Calhau, professora de Nutrição e Metabolismo da Nova Medical School.