Cientistas criam método para manipular os sonhos

E se outras pessoas controlassem o que sonha, ou se pudesse escolher isso para si? Investigadores do Massachussets Institute of Technology (MIT), com conjunto com outras instituições, criaram um método que permite manipular o que uma pessoa sonha. Num comunicado , o MIT explica em que consiste o método de Incubação de Sonhos Orientados, implementado através de uma aplicação e um dispositivo de sensores que se colocam no corpo para acompanhar o sono.O método é usado durante a fase de hipnagogia, o estado em que nos encontramos quando estamos a adormecer. Nesta altura, ainda conseguimos ouvir sons e é através de pistas áudio que os cientistas conseguiram orientar os sonhos."O método e a tecnologia que o acompanha servem como ferramenta para a experimentação controlada no estudo dos sonhos, alargando os horizontes para o estudo do impacto dos sonhos na emoção, criatividade, memória e não só", indica o comunicado.O autor principal do estudo sobre o método, a que se deu o nome Dormio, é Adam Horowitz, do MIT. "Este estado da mente [hipnagogia] é psicadélico, solto, flexível e divergente. É como aumentar o som nas deambulações da mente e fazê-lo imersivo - ser empurrado e puxado com novas sensações como o corpo a flutuar e a cair, com os pensamentos a ficar fora e sob controlo muito rápido", explica.