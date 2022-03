Não corra a comprar comprimidos de iodo, é inútil

A psicóloga foi surpreendida pela abordagem do paciente. "Hoje, tive um jovem que comprou uns comprimidos de iodo para tomar no caso de um ataque nuclear", partilhou esta segunda-feira com a SÁBADO, Lisete Gonçalves, da Clínica do Sentir, em Lisboa. Na verdade, há uns dias, desde que paira a ameaça de um acidente nuclear na Ucrânia – sobretudo depois do incêndio na central de Zaporizhzhya, na passada sexta-feira, 4, provocado pela ofensiva russa – que tem havido um aumento da procura por este tipo de suplemento. Tem algum fundamento?