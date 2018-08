Esta segunda-feira, 13 de Agosto, assinala-se o Dia do Canhoto. Enquanto há séculos atrás escrever com a mão esquerda era visto como "coisa do Diabo", actualmente há factos interessantes mas também alguns mitos à volta dos canhotos. Sabia que existem apenas entre 8% a 15% de canhotos em todo o mundo? E que também existem gatos esquerdinos?

Não é falso que quem usa a mão esquerda pode deparar-se com muitas dificuldades ao utilizar uma tesoura comum ou ao escrever ao lado de alguém não canhoto – quem não levou cotoveladas de colegas na escola? – mas nem tudo é mau. Raramente têm que beber quando se ouve "mão direita é penálti".



No entanto, existem ainda alguns mitos relacionados com os canhotos – mesmo que escrever com a mão esquerda tenha deixado de ser sinónimo de levar uma reguada de um professor.

Vários estudos apontam mutações genéticas – que podem influenciar o desenvolvimento da assimetria esquerda-direita – como uma resposta. Mas, um estudo publicado pelo Smithsonian admite a possibilidade de que ser canhoto não seja algo aleatório, mas sim uma técnica de combate do corpo. Apesar de não ser conclusivo, este estudo pode responder a algumas dúvidas sobre o tema.

A explicação está no cérebro? De acordo com um estudo feito nos anos 80 sim. No entanto, estudos mais recentes ponderam que o uso predominante da mão esquerda se justifique por um gene presente na medula espinal.

Sobre a forma de pensar, um estudo da Universidade de Stanford garante que os canhotos pensam de forma diferente. Dependendo da mão com que se escreve ou come, a forma como o cérebro processa a imagens é distinta.

No entanto, os destros e os canhotos não usam predominantemente lados opostos do cérebro. Apesar de os destros utilizarem maioritariamente o hemisfério cerebral esquerdo, estima-se que 70% dos canhotos também recorram a este mesmo lado.

Veja na fotogaleria acima algumas celebridades canhotas.