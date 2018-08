Os adolescentes estão a recorrer a operações plásticas para alterar as suas feições de forma a ficarem semelhantes aos filtros das redes sociais, como o Snapchat e o Instagram.

"Surgiu um novo fenómeno chamado ‘dismorfia do Snapchat’, onde os pacientes procuram cirurgias para os ajudar a ficar como as suas versões dos filtros", disse Neelam Vashi, director do Centro Cosmético e Laser da Universidade de Boston, ao Independent.

Estes filtros mostram uma pele mais lisa ou até uma cara mais estreita. Enquanto alguns adolescentes levavam imagens de famosos para centros de estética, agora mostram as suas próprias fotografias com os filtros aplicados, garantem cirurgiões plásticos.

De acordo com um estudo, publicado na revista JAMA Facial Plastic Surgery Viewpoint, os mecanismos de edição das selfies são responsáveis pela criação de uma "perfeição" física.

"Um pequeno ajuste nos filtros podem tornar a pele mais suave, tornar os dentes mais brancos e os olhos e lábios maiores. Uma partilha rápida no Instagram e os gostos e comentários começam a surgir", explicou Vashi.

Os adolescentes tentam assim parecer-se com as fotografias no dia-a-dia, procurando tratamentos que enfatizam as maçãs do rosto ou que reduzem o tamanho do nariz.

"Agora vemos fotografias nossas diariamente através das plataformas sociais que usamos, o que sem dúvida nos deixa mais críticos sobre nós próprios. Os pacientes usarem fotografias de celebridades ou versões filtradas pelo Snapchat como ponto de referência é normal", disse ao jornal o cirurgião plástico Tijion Esho.

"O problema é quando isto ultrapassa uma referência e passa a ser como o paciente se vê a ele próprio", concluiu.