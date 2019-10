Um estudo pioneiro da Universidade de Coimbra (UC) concluiu que "o ambiente local -- social e construído -- promove modelos de discriminação" na prática desportiva infantil baseada no sexo, contribuindo para "a obesidade em meninas".Realizado por uma equipa do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde (CIAS) da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), o estudo "avalia a relação entre o ambiente e as diferenças de género na atividade física e nas taxas de prevalência da obesidade infantil".Trata-se de um estudo pioneiro que "avalia a relação entre o ambiente e as diferenças de género na atividade física e nas taxas de prevalência da obesidade infantil", refere a FCTUC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.A equipa de investigadores, liderada por Helena Nogueira, começou por avaliar em que medida a atividade física influencia a prevalência da obesidade infantil por género.As meninas apresentaram "valores mais altos de excesso de peso e obesidade em comparação com os meninos" (25,1% e 20,1%, respetivamente), de acordo com o estudo, que envolveu 2.253 crianças de 19 escolas públicas e privadas do distrito de Coimbra, com idades compreendidas entre os seis e os 11 anos (49,3% meninas e 50,7% meninos)."Verificou-se, sem surpresa, que o envolvimento em práticas desportivas organizadas fora da escola é significativamente maior nas crianças do sexo masculino (73,8% nos meninos e 66,5% nas meninas)", adianta a FCTUC, sublinhando que o estudo concluiu que a prática desportiva tem um impacto positivo no peso das meninas, revelando pouca influência no peso dos meninos.Com base nestes resultados, os investigadores tentaram identificar os fatores ambientais que explicam a diferença de género na obesidade infantil.Para isso, avaliaram a "oportunidade de prática desportiva no concelho de Coimbra", através de um questionário realizado em ginásios, associações e clubes desportivos, entre outros, com oferta formal de atividades desportivas para a faixa etária entre os seis e 11 anos."Efetuámos o levantamento das atividades disponíveis e estabelecemos três categorias de frequência -- mistas, isto é, frequentadas por ambos os sexos, modalidades só frequentadas por meninas e modalidades só frequentadas por meninos -- e descobrimos que a oferta é muito desequilibrada, penalizando fortemente as meninas", afirma, citada pela FCTUC, a investigadora Helena Nogueira.Ao todo, responderam 33 instituições, verificando-se que a disponibilidade de atividades desportivas é discriminatória."Das 23 modalidades identificadas, 13 apresentam frequência mista, sete são frequentadas exclusivamente por meninos e apenas três estão voltadas para as meninas (dança, ballet e ginástica). Esta realidade prejudica as oportunidades de as meninas praticarem desporto fora da escola, o que é, só por si, uma desvantagem social", realça Helena Nogueira.De acordo ainda com a investigadora, que também é docente do Departamento de Geografia da Faculdade de Letras da UC, as conclusões deste estudo, publicado no American Journal of Human Biology, sugerem várias reflexões."Verificou-se que a prevalência da obesidade é maior em crianças de classes sociais mais baixas, que são também as que têm menos condições de pagar atividades desportivas fora da escola", destaca ainda Helena Nogueira."Por isso, não só é necessário criar mais oportunidades para as meninas se envolverem nos seus desportos favoritos, como também proporcionar modalidades desportivas para a frequência fora da escola a um custo que as famílias com menores condições económicas possam suportar", sustenta.Como medidas para combater a epidemia da obesidade infantil e promover a igualdade de género na prática desportiva, a investigadora preconiza, por exemplo, "a atribuição de incentivos (subsídios) de apoio às instituições que oferecerem às crianças mais pobres oportunidades de acederem à prática de desporto fora da escola; a alteração do currículo no ensino básico, introduzindo mais tempo para atividade física obrigatória".Financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), o estudo, que faz parte do projeto de investigação 'Desigualdades na obesidade infantil: o impacto da crise económica em Portugal de 2009 a 2015', é coordenado por Cristina Padez.