Espirros, nariz a pingar e sintomas de gripe? Saiba como fortalecer o seu sistema imunitário

Estamos a chegar àquela época do ano quando os espirros, tosse e narizes a pingar são protagonistas. A época das gripes aproxima-se, mas como se pode preparar para esta altura do ano?Revelamos-lhe alguns dos truques para fortalecer o seu sistema imunológico e assim reduzir as hipóteses de ficar doente.Já dizia a nossa mãe: "Agasalha-te bem". E tem razão. De acordo com um estudo da Universidade de Yale, o sistema imunológico não funciona tão bem no clima frio, por isso, uma forma de evitar que os vírus se aproximem, é manter o corpo quente.Outra das dicas que ajudam a manter o nosso sistema forte é dormir cerca de sete a oito horas de sono diárias. Se não conseguir, uma sesta é sempre bem-vinda.O cachecol é outro dos seus melhores amigos neste tempo frio. Este servirá para barrar a humidade do seu nariz e desta forma criará uma linha de defesa. O spray nasal para neutralizar a secagem das vias respiratórias provocada pelo ar condicionado quente também é outro dos truques que em conjunto com o cachecol o ajudará a 'afugentar' a gripe.Mãos limpas, germes longe:exercício moderado mantém as células imunológicas a circular e neutraliza os efeitos de stress. No entanto, evite o exercício intenso pois esse fará o efeito oposto do desejado.Para concluir, não se esqueça de tomar a vacina para a gripe, suplementos multivitamínicos e alimentar-se bem com refeições quentes para garantir uma resposta rápida das suas defesas.