Diferentes tipos de cancro, doenças cardiovasculares e autoimunes e outras patologias raras poderão vir a ser tratadas com vacinas em poucos anos. A gigante farmacêutica Moderna garante que conseguirá oferecer estas terapêuticas até ao fim da década. Por sua vez, a BioNTech, empresa alemã de biotecnologia, que fez parceria com a Pfizer na primeira vacina contra o coronavírus, também anunciou que tem grandes avanços capazes de alimentar a esperança na cura do cancro até 2030.