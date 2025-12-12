Maçã pode causar engasgamento em crianças? Todo o cuidado é pouco e depende de como se come

Menino de dois anos morreu esta semana no Porto após de sofrer uma paragem cardiorespiratória. Engasgou-se com um pedaço de maça.

O caso da criança de dois anos que morreu esta semana no Hospital de São, na sequência de um engasgamento com maçã, chocou a comunidade nas Taipas, em Guimarães, mas não só. A criança esteve duas semanas internada nos cuidados intensivos, depois de sofrer uma paragem cardiorespiratória, e na última segunda-feira os pais acabaram por receber a pior das notícias.



É preciso cuidado quando se oferece maças a crianças pequenas Jackie Mills/EyeEm/Getty Images

O engasgamento pode acontecer até num adulto, mas é particularmente preocupante em crianças destas idades, conforme nos conta a médica pediatra, Patrícia Lipari Pinto. "Embora a criança de dois anos já coma com a família, a mastigação não está ainda completamente desenvolvida e o risco de engasgamento continua a existir."

Pode acontecer em segundos, "até com alimentos que usamos diariamente", mas a maçã, pela sua consistência, é um dos mais 'perigosos'. "Apesar de não parecer, é um alimento de alto risco nesta idade. Deve ser ralada, cozida ou oferecida em palitos muito finos", alerta a especialista.

Mas há outros, como uvas - "devem ser dadas em quartos" -, frutos secos, pipocas, cenouras cruas ou rebuçados. Tudo o que seja demasiado duro ou a criança possa ter dificuldades em deglutir, deve ser oferecido com muito cuidado ou evitado.

E depois há "regras". "A criança deve estar bem sentada quando está a comer e deve haver sempre supervisão de um adulto. Deve-se ensinar a mastigar bem antes de engolir e não forçar a comer, porque aí também há risco de engasgamento".

Comer no banco de trás do carro, em andamento, é outra situação comum, mas que deve ser também evitada. "As crianças não devem também comer a andar, a correr ou fazer qualquer outra atividade", acrescenta Patrícia Lipari Pinto, sublinhando que o risco diminui a partir dos quatro anos, embora continue sempre a existir.

E também pode acontecer em bebés muito pequenos. "Aí temos de ter a certeza que a amamentação está a ser feita de forma correta, é preciso colocá-los a arrotar, explicar aos pais a posição de segurança para dormir, ver como está preparado o berço, se a criança está numa superfície plana, sem cobertores ou almofadadas", explica a pediatra.

Mas, o que fazer num caso de engasgamento? "Se a criança parar subitamente de respirar, ficar azulada, devem-se fazer manobras de desengasgamento e, eventualmente, ligar para o 112. Ensino-as sempre em consulta, sobretudo quando os pais querem fazer 'baby-led weaning' [deixar o bebé descobrir os paladares e as texturas dos alimentos, manuseando e tendo liberdade para explorar ao seu próprio ritmo]. Mas isto só pode ser feito com bebés que se sentam bem e que os pais estejam completamente formados para tal."

Como ajudar uma vítima de engasgamento?

O INEM explica no seu site como proceder em caso obstrução da via aérea. O primeiro passo é encorajar a vítima a tossir, no sentido de expelir o corpo estranho.

Se não resolver, então será necessário aplicar cinco pancadas nas costas. Deve colocar-se ao lado e ligeiramente atrás da vítima, passar o braço por baixo da axila e suportá-la ao nível do tórax com uma mão, mantendo-a inclinada para a frente, numa posição que, caso algum objeto seja deslocado com as pancadas, possa sair livremente pela boca. As pancadas devem ser aplicadas entre as omoplatas.



INEM explica como ajudar uma vítima em caso de engasgamento INEM

Se mesmo assim a obstrução persistir, a solução é efetuar cinco compressões abdominais. Deve colocar-se por trás da vítima e circundar o abdómen com os seus braços. Feche o punho de uma mão e posicione-o acima do umbigo, com o polegar voltado contra o abdómen da vítima. Sobreponha a 2ª mão por cima da outra e aplique uma compressão rápida para dentro e para cima. Repita até cinco vezes este processo.

No caso de um bebé (até um ano), explica ainda o INEM que as pancadas realizam-se nas costas segurando-o de barriga para baixo com a cabeça levemente mais baixa do que o tórax, apoiada no antebraço e apoiando a cabeça e a mandíbula do latente com a mão.

Substitui-se as compressões abdominais por compressões torácicas, usando apenas 2 dedos para comprimir o tórax. Verifique a boca no final de cada ciclo de 5 compressões.