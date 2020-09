Portugal nunca testou tanto à Covid-19 como nas últimas duas semanas

O Governo anunciou em meados de setembro que iria aumentar de forma "significativa" a sua capacidade de testagem à Covid-19 e os resultados estão à vista: as últimas duas semanas foram as que mais testes foram realizados desde o início da pandemia, com uma média de quase 19 mil testes feitos por dia durante este período.

Até à mudança na capacidade de testagem, Portugal nunca conseguiu realizar mais do que 16 mil testes por dia durante uma semana entre o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o privado. No início da pandemia, o SNS tinha uma capacidade inicial de dez mil testes por dia e atingiu os 14 mil testes por dia até ao início de setembro. Agora consegue realizar 21 mil diagnósticos por dia.

De acordo com dados semanais do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), a semana que se iniciou a 7 de setembro tornou-se então aquela em que mais testes à Covid-19 foram realizados em Portugal, com um total de 127.046 diagnósticos - 3.367 positivos. No total foram feitos mais de 18 mil testes por dia.

A seguinte, que começou a 14 de setembro, superou-a: foram 135.206 os testes realizados - 4.715 deles positivos -, que se traduzem numa média superior a 19 mil testes por dia.

No entanto, nesta última semana, foi também registada uma taxa de testes positivos que há muito não se via: a percentagem de infetados entre os que realizaram teste foi de 3,49% - a segunda mais alta desde o início de maio.

Se ajustarmos à população, Portugal teve na última semana cerca de 1315 testes realizados por 100 mil habitantes - mais do dobro do que chegou a testar em abril, o mês onde mais casos foram registados.

Portugal aumentou capacidade de testagem, mas o resto da Europa também

Embora Portugal tenha registado os seus maiores números de testes realizados desde o início da pandemia da Covid-19, outros países também reforçaram o seu departamento de diagnóstico e o país é apenas o 13.º entre os países da União Europeia com mais testes ao novo coronavírus por milhão de habitantes.

À frente de Portugal estão Luxemburgo e Malta, países pequenos com menos de um milhão de habitantes, mas também Dinamarca, que é o líder destacado entre grandes países europeus na testagem. Apesar de terem quase metade da população portuguesa, os dinamarqueses realizam mais do dobro dos testes.

Entre os 10 países da UE que mais testam por milhão de habitantes estão ainda o Reino Unido - que testa o dobro de Portugal mesmo em proporção -, Bélgica, Lituânia, Chipre, Irlanda, França, Finlândia, Suécia e Espanha.

Veja quantos testes fez cada país europeu por 100 mil habitantes a cada semana desde que Portugal começou a testar.