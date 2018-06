O Instagram anunciou a criação de uma nova plataforma que vai "fazer frente" ao Youtube: a IGTV (Instagram TV) vai proporcionar aos utilizadores da rede social a oportunidade de criar e publicar vídeos de longa duração, ao contrário do que até aqui acontecia.Os conteúdos terão a duração máxima de uma hora e poderão ser produzidos de forma amadora e profissional. Esta plataforma será brevemente lançada como uma aplicação tanto para os sistemas Android e iOS.A ferramenta irá funcionar com base naquilo a que os internautas já estão habituados e conhecem do já histórico YouTube, no entanto, traz com ela uma novidade: todos os vídeos serão publicados na vertical. "As aplicações que usamos para ver vídeos na Internet são antiquadas, com um formato horizontal que ainda é feito a pensar na televisão (...) Nós queremos trazer algo diferente, a pensar em quem vive com o telemóvel na mão", explicou o co-fundador do Instagram, Kevin Systrom, durante o anúncio da IGTV, na passada quarta-feira.A plataforma já está a funcionar, no entanto, para já está apenas remetida aos utilizadores profissionais. Mas não desesperem, 'instagrammers', em breve todos poderão passar a publicar os vossos vídeos de longa duração.