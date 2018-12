o tradicional método de arrastar para cima e para baixo (scroll) para um movimento lateral (swipe). No entanto, apesar de esta actualização poder mesmo vir a acontecer, desta vez foi um erro da empresa. "Isto era para ser um pequeno teste mas foi maior do que antecipámos", escreveu Adam Mosseri, responsável do Instagram, através do Twitter.

I have the new Instagram horizontal scroll interface. I’m sure this will not be met with any backlash WHATSOEVER. But seems maybe intended to reduce mindless vertical scrolling? cc @mosseri comments at the end pic.twitter.com/fwmtbfjFaf