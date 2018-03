Vero, a rede social que quer destronar o Instagram

Existe desde 2015 mas agora captou as atenções do mundo inteiro.

A Vero é a nova rede social do momento. Foi criada em 2015 em Nova Iorque mas, três anos depois, chegou ao top de downloads nos Estados Unidos e assume-se como uma forte concorrente às aplicações mais usadas pelos internautas, como o Facebook e o Instagram.



A rede social foi criada para "revolucionar" este universo e está a captar as atenções mundiais. A Vero promete não se basear num algoritmo, ao mesmo tempo que garante que as actualizações dos nossos 'amigos' irão aparecer pela ordem cronológica em que foram publicadas.



Estas poderão ser as chaves do sucesso da Vero, uma vez que estas recentes alterações do Facebook e Instagram têm sido alvo de duras críticas. Outra das "boas notícias" é que esta rede social não tem anúncios.



Esta app permite, além de fotografias, partilhar conteúdos como ligações, escolhas de músicas, filmes e programas de televisão. Pode também "catalogar" os seus amigos de acordo com a sua relação com eles, tal como já acontece com o Facebook.



A Vero é detida por Ayman Hariri, filho de Rafik Hariri, um ex-primeiro ministro do Líbano, e está avaliada em 1,33 mil milhões de dólares.



É grátis para o primeiro milhão de utilizadores e ainda não é conhecida a mensalidade ou anuidade que os restantes terão de pagar.



Está disponível para Android e iOS.