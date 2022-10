Incêndio na Ilha de Páscoa danifica estátuas Moai

Um incêndio florestal devastou parte da Ilha de Páscoa e queimou algumas das estátuas de pedra Moai que se encontram no local, informaram as autoridades. Estas esculturas, que representam figuras humanas com cabeças gigantes, podem chegar aos 10 metros de altura e foram esculpidas por uma tribo polinésia, a Rapa Nui, há cerca de 500 anos, entre 1400 e 1650.