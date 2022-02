Incêndios florestais vão aumentar em 50% até ao fim do século, alerta estudo

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente avança que fogos com chamas incontroláveis estão a tornar-se cada vez mais normais e a afetarem partes do planeta que antes não eram afetadas. De 2002 a 2016, ardeu por ano uma área equivalente à da União Europeia.

Os incêndios que têm devastado Portugal e outros países como a Austrália, ou regiões como a Califórnia ou a Sibéria, vão tornar-se 50% mais comuns até ao final do século. Um novo relatório das Nações Unidas avisa para os perigos de chamas incontroláveis se tornarem cada vez mais normais e afetarem partes do planeta que antes não eram afetadas.

O documento aponta para um crescimento de 14% do número de incêndios até 2030, que se tornará em 30% até 2050 e de 50% até 2100, numa escalada da crise climática associada ao uso de território, com os mais de 50 peritos que elaboraram o relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) a sugerirem mudanças no que toca à gestão dos orçamentos estatais para incêndios.

O relatório aponta que governos estão a distribuir fundos nos lugares errados ao concentrarem-se mais no trabalho das equipas de emergência, quando a prevenção de incêndios pode ser uma abordagem mais eficaz, pedindo que seja adotada uma nova fórmula de investimento, com dois terços dos gastos dedicados ao planeamento, prevenção, preparação e recuperação, e o terço restante para a resposta. Atualmente, as respostas diretas aos incêndios florestais recebem mais da metade dos gastos relacionados, enquanto o planeamento e a prevenção recebem menos de um por cento.