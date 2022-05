Como gerir e tratar a dor de cabeça

Provoca incapacidade, mas pode ser travada. Há quem controle a dor com fármacos. Outros conseguem resultados com alterações na alimentação e há quem recorra a terapêuticas alternativas.

O passo mais importante para conseguir tratar a enxaqueca é não desistir de procurar ajuda. E é dos mais difíceis. “Ainda há muitos médicos que desvalorizam as queixas dos doentes. Consideram ser uma desculpa para ficar de baixa, porque parece não ser incapacitante fisicamente. É um preconceito”, diz à SÁBADO a neurologista Elsa Parreira, coordenadora do Centro de Cefaleias do Hospital Fernando Fonseca, na Amadora. Entre os 300 tipos de dores de cabeça que existem, a enxaqueca é a que causa mais impacto na vida quotidiana. “Atinge o grupo etário ativo, com responsabilidades profissionais e familiares”, explica a especialista.